Reynald ROËNELLE

Après une Maitrise Informatique obtenue à l'université des Sciences et Technologie du Havre en 1999, je débute ma carrière comme Administrateur Systèmes et Réseaux au sein d'une industrie papetière.

Dans ce groupe international, je prends en 2002 la fonction de 'Chargé de Projets IT' afin d'intégrer des projets d'optimisation et d'évolution d'infrastructure du groupe, puis en 2003, je suis nommé Responsable du Service Systèmes et Réseaux France.

Dans le cadre d'un projet d'infogérance IT, je rejoins IBM en fin 2004 comme Manager de production infogérance "End Users".

Je rejoins en 2007 une filiale du groupe intitulé Montics (avec l'activité "End Usesrs") en tant que Manager Service & Maintenance pour contribuer à l'intégration et l'évolution de cette nouvelle entité.

En 2009 je prends la direction de l'Engagement & du Service Management, ainsi que le rôle de 'transformation leader' de cette filiale, devenue en 2011 IBM Delivery Services.

En 2012, je retourne au sein de la maison mère IBM pour prendre la responsabilité du management d'une équipe d'Architectes Infrastructure.



Mes compétences :

Chargé de projets

Management

Management projet

Manager

Microsoft Project