Reynald RONGIER

Je possède une réelle expertise technique dans le domaine des matériaux de construction, acquise au travers des conseils adaptés apportés à mes clients, essentiellement des artisans et des particuliers. De plus, mon sens du commerce et mon souhait permanent de satisfaire mes clients, me permettent de développer mes ventes et d’atteindre les objectifs qui me sont fixés.

En tant que manager de proximité, j’apprécie d’accompagner mes collaborateurs, de tirer le meilleur de chacun afin de permettre à mon équipe de monter en compétences, de gagner en performance dans l’objectif de faire avancer l’entreprise.

Je serais heureux de vous apporter mes qualités d’écoute et de compréhension du besoin afin de fidéliser et développer votre portefeuille client.





Mes compétences :

Négociation commerciale

Pilotage d'activité

Relation fournisseurs

Management

Développement commercial