Reynald ROUSSELIN

« L'acte de construire, au-delà même de l'unité sociale et de la matérialité de « l'objet » produit, est profondément noble et c'est pour moi une véritable aventure humaine et une fierté. »



L'histoire du promoteur immobilier, est une grande histoire d'amour entre son métier et l'être Humain en général.



Une histoire de succès mais aussi, et surtout, des rencontres qui m'ont permis de me perfectionner dans l'art de valoriser des créations originales, des projets neufs alliant modernité et succès, dans des projets immobiliers toujours plus rentables et plus modernes.

Dès l'âge de 16 ans, je commence ma formation dans la construction et le bâtiment pour très vite, faire ma première rencontre : Le compagnon Yougoslave qui, durera 4 ans, et me donnera les ficelles les plus pertinentes du métier de promoteur immobilier international. En effet, c'est sous son aile que je serais formé, que ma passion pour ce métier éclatera au grand jour, à tout ce qui me permettra d'ouvrir les portes du succès, de la lecture et l'analyse des plans au traçage en passant par la construction en agglos, les briques, la charpente et la couverture. et surtout aujourd'hui le bois !



Je termine ma formation en 1990,pour démarrer très rapidement dans la société MTM, dans laquelle je passera un peu plus de 6 belles années.

Là-bas, j'exercerai en tant qu'artisan constructeur de maisons individuelles.



je continuerai à gravir les échelons pour me faire embaucher chez MR CONSTRUCTION, en tant que technico-commercial et conducteur de travaux. Cette expérience me permettra de découvrir et d'exploiter d'autres compétences afin de devenir un promoteur accompli.



Les expériences répétées et ma volonté daller toujours plus haut, pour réaliser mon rêve, en 2006, de quitter ma place de salarié pour fonder ma propre société. Plus de 30 Projets à mon actif .



En 2016, Fort de très belle rencontre je crée Eucleia Groupe, un groupe qui me permettra de devenir le 1er promoteur de construction passive dans le sud de la France et surtout de pouvoir m'ouvrir à l'Europe avec la création d'Eucleia Portugal et notre premier projet PACO DA RAHNIA .