Reynald STUBY

Plus de 15 ans d'expérience dans la conception de sites web et les arts graphiques.

- Réalisations d'applications e-Commerce

- Conception et réalisation de documents imprimés et multimédia (livres électroniques)

- Outils on-line Edingis pour applications Web (mise à jour spontanée)

- Tutorat pour formations à distance (blended learning)

- Statistiques on-line temps réel.











Mes compétences :

BOUTIQUES EN LIGNE

Cms

Dreamweaver

Enquêtes

Enquêtes en ligne

Flash

Formation

Internet

Joomla

Joomla!

Microsoft Excel word

OpenOffice

Perl

PHP

Sites web

Typo3

Video

Web

zencart