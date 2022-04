Le groupe INTITEK est ESN en hypercroissance. En six ans, nous franchissons le cap des 470 collaborateurs et des 25 MEuros de CA ...



Présents en France et à l'international, nous recherchons pour accompagner cette croissances des managers / ingénieurs commerciaux en Ile-de-France, région Ouest et Sud-est.



Contactez nous !





Mes compétences :

Industrie

SSII

Business Intelligence

Conseil

Finance

Informatique

Gestion de projet

Management

Recrutement