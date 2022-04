Reynaud STEVEN

Expérience de 15 années en tant que consultant TIC dans des contextes culturels différents (Afrique de l'ouest / Martinique / Russie / France / Madagascar).



Mise en place et conduite de projet informatique, encadrement d’équipe et formation.



Recherche d’un poste orienté vers l’utilisation des TIC dans la vie d'un pays ou d'une région dans un esprit de mutualisation et de coopération.



CERTIFICATIONS :

PMP -- > 1825654

LPI 1 – LPI 2 -- > LPI000244473



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Internet

Linux

PHP

Informatique

SQL

Oracle

CMS

Animation de réseau

Systèmes d'informations

Projet transverse

Management de projets

MOA/MOE