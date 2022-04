Reyrolles LAURENT

Ingénieur technico commercial B to B (plus de 15 ans d'expérience)

8 dernières années dans la vente d'équipements ultra-violets de désinfection de l'eau, de l'air ou des surfaces pour des applications en eau de consommation humaine, en indsutrie (agro-alimentaires, pharma...), conchyliculture, et assainissement.

8 années précédentes dans la vente de services et d'équipements dans le domaine des Telecoms (Interconnexion de réseau d'entreprises, téléphonie fixe et mobiles).



Mes compétences :

Autonomie, rigueur, altruisme, ouverture d’esprit,

Informatique: word, Excel, Outlook...

Travail en équipe