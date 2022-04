Mon parcours scolaire et professionnel m’a assez vite dirigé vers un secteur qui m’était flou et qui m’a vite passionné : les Achats.



Ayant fini le MAI en Part Time à BEM en 2008 et étant passé à la direction des Achats de CLS REMY COINTREAU, j'ai souhaité donner à mon projet professionnel un caractère plus international en entrant chez Ceriex puis plus dynamique en intégrant l'équipe de Continental Productions pour enfin entrer à l'Epsec pour l'ESA (Agence Spatiale Européenne) où j'au pu améliorer mes connaisances sur SAP et mes relations internationales dans une entreprise européenne.



Me voila aujourd'hui dans un groupe de média: NRJ Group ; en charge de projets corporate et Services Généraux ...



mes spécialisations en achat sont:

- Prospecter et étudier le marché, assurer la veille technologique des produits achetés et la veille marketing des tendances de la demande.

- Recenser les besoins des clients internes

- Participer à l’élaboration des cahiers des charges

- Lancer les appels d’offres dans le respect des procédures Achats

- Analyser et négocier les offres dans un objectif de réduction des coûts

- Synthétiser et présenter les résultats des appels d’offres

- Rédiger le contrat en collaboration avec le service Juridique et le client interne

- Transmettre les informations correspondantes au contrat ou à la commande au client interne (tarifs, délai de livraison….)



Réza HEDARALY

reza.hedaraly@gmail.com

06.24.69.71.89



Mes compétences :

SAP

ACHAT

Luxe

Communication

Dynamisme