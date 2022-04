Responsable technique sur les projets d'étude et déploiement de réseaux de télécommunications opérateurs et privés. Gestion de projets multi-techniques, sur supports hertziens, cuivre et Fibre Optique, coordinations des équipes en phase de réponse a appels d'offres, déploiement, et recette.



Mes compétences :

Ingénierie Radio-Telecommunication

Gestion de projets

Chef de Projet

Ingénierie