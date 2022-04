Reza NAZARALY

- Expérience dans le domaine de l’infogérance :

contrats traités avec IBM / IGS, EDS, STERIA, CAP GEMINI…( externalisation : partielle/ totale via L122-12, fin de contrat : réintégration systèmes et équipes)



- Elaboration/adapation des offres de prestations infogérance



- Detection/Mise en oeuvre de partenariats commerciaux et techniques



- Suivi de comptes clients/ conseil en évolution fonctionnelle et technique /Communication mensuelle sur l’évolution du SI aux Directions des sociétés clientes



- Etude de rachat de sociétés de prestations informatique dans le cadre de strategies de croissance externe



Mes compétences :

Directeur Technique