Réza SALAHI

- Diplômé MBA (ESC & Open University UK)

- Conseil en Transformation des systèmes d'information

- Gestion des projets de Changement au sein des organisations informatiques

- Dernières missions de consulting : Projets d'implémentation, d'évaluation et d'amélioration des processus ITIL et Gouvernance IT réalisés ou en cours depuis 2008 en France, en Iran et en Afrique (Côte d'Ivoire, Tunisie, Togo, Burkina Faso, Gabon, RDC)

- Animation des formations officielles (ITIL, Gouvernance, Prince2, ISO 20000, CobiT, Outsourcing, M_o_R, Gestion des Changements)

- Certifié ITIL EXPERT - Edition 2011 (formateur accrédité APMG, tous les niveaux),

- Certifié PRINCE2 Foundation et Practitioner (formateur accrédité APMG)

- Certifié ISO 20000 Foundation et Practitioner (formateur accrédité APMG)

- Certifié COBIT5 Foundation (formateur autorisé APMG)

- MCSE, MCT (1998-2012)

- CNI, CNE (1996-2004)

- Plus de 4000 stagiaires formés depuis 1996

- Le taux de réussite de mes stagiaires à l'examen de certification ITIL Foundation reste supérieur à 90 % depuis 5 ans

- Traducteur (Anglais-Français) des supports pour des formations ITSM officielles

- e-SCM, conseil en sourcing et outsourcing des prestations IT



Mes compétences :

ITIL

Conseil

Externalisation

PRINCE 2

Gestion des services informatiques

Conduite du changement

Gestion de projet

Management

Outsourcing

Sourcing

Informatique

Service-oriented architecture

AMOA