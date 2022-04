Mes compétences :

Android

Comptable

Langage c

ALGORITHMIE

Développeur

Optimization des flux

Trading du petrole

JAVA / J2EE

UML/OMT

Java

Damages

iOS

first experience

develop android applications

XCode

UNIX

SPSS

Python Programming

Problem Solving

Objective C

Object Oriented Analysis/Design

NetBeans

Natural Language Processing

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft C-SHARP

Mac OS X

Linux

Imperative Programming

Data Mining

C Programming Language