Rezgui ISSAM

 Supply Chain manager au sein de la « SICAME SA »avec prise en charge de la gestion logistique du système d’information des modules achat, gestion du stock et planification de la production. Gestion physique de toutes les phases du processus des achats locaux (sous traittance, matières premières, accessoires, articles de visserie, peintures…) et des importations depuis l’Allemagne, l’Italie, la France, la Belgique, Luxembourg, Espagne, Turquie, Maroc, Singapour, Angleterre et la chine de tous les achats liées aux différentes phases de production ou aux projets d’investissement.. Responsable de la gestion de la chaine logistique ; injections des besoins commerciaux sur L’ERP , vérification et validation des Bulletins de Fabrication, coordination entre les départements commercial, engineering, production , achat et magasin via le service planification de la production, lancement et suivi des Ordres fabrication, préparation et validation du planning de MAD (mise à disposition des produits semi-finis et finis, calcul du rendement journalier et mensuel, préparation et gestions des KPIs du processus Suply Chain ( achat+ stock + transit + planification + production), négociation et validations de tous les prix d’achat, responsable processus en Audit de Certification et Renouvellement, responsable des magasins, responsable d’inventaire de fin d’année et membre du CODIR ( comité de Direction)…