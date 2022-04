Rezine RAFIK

Ingénieur d'application et intégrateur système d'historiens (OSISoft PI, Yokogawa Exaquantum), d'outils de reporting, d'analyse et de rationalisation de messages A&E, de solutions industrielles (clients/serveurs OPC, tunnel OPC, transfert de données OPC), de solutions d'intelligence opérationnelle, et de solutions de haute disponibilités et de système redondants.



Développeur de bridges d'intégration (Gensym G2, OSISoft PI AF, .Net Remoting, wrapping COM objects).



Specialités: historiens, reporting et analyze de messages A&E, operational intelligence, MES, développement de solutions industrielles, integration systèmes.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

C#

OSIsoft PI

Exaquantum

Virtualisation

EverRun

OPC

Microsoft SQL Server