Rezki DJEFFAL

Jeune cadre Algérien, dynamique, bon stratège et fin négociateur nous avons forgé notre parcours autour des concepts de management, vente, distribution, marketing, suppley chain et business development au sein de grandes multinationales.



Nous adorons les challenges et faisons fédérer les gens autour de nos défis, notre ambition est donc de prendre en main une direction commerciale ou un centre de profit dans une entreprise de premier plan (en Algérie, au Maghreb ou en Moyen Orient).