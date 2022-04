Etudiants, anciens… tous UCPiens !



Rezo UCP est né de la volonté de développer les liens de solidarité entre étudiants et anciens de l’université de Cergy-Pontoise.



Le réseau œuvre pour :

- favoriser le réseautage et l’entraide entre les étudiants, diplômés et personnels de l'université

- soutenir les diplômés tout au long de leur carrière

- dynamiser la vie de l’UCP et renforcer le sentiment d’appartenance

- valoriser l’image de l’université et ses diplômes



En tant qu’étudiant, vous mettre en relations avec des anciens étudiants vous permettra de bénéficiez de leur expérience, leurs conseils et leurs opportunités.



En tant que diplômé, rester en contact avec l’université et les autres alumni vous permettra d’être informé des événements, de développer votre carnet d’adresse et profiter de services et avantages. Votre lien à l’université ne finit pas lorsque vous quittez l’université : où que vous soyez vous êtes désormais un alumni de l’université de Cergy-Pontoise.



A chacun sa façon de bénéficier du réseau, et d’y participer…



Rendez-vous d'ores et déjà sur :

- Le groupe Viadeo de l'UCP http://www.viadeo.com/hub/rejoindrehub/?hubId=002g4m9yuo08hse



- La page facebook du réseauArray

Likez la page pour rejoindre la communauté !