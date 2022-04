Rezoximo FRANCE

REZOXIMO démarre 2015 avec un nouveau Logiciel, de nouveaux Sites Immobiliers, Portail, Neuf, Prestige...



REZOXIMO débute 2014 avec de nombreux projets de développement, entre autre, le Recrutement de Mandataires spécialisés en VEFA et en Défiscalisation.

Si vous êtes un(e) Professionnel(le) de la Vente d'Immobilier Neuf, rejoignez REZOXIMO, CONTACTS FOURNIS, COMMISSIONS ELEVEES : recrutement@rezoximo.com





REZOXIMO INTENSIFIE SON DEVELOPPEMENT :



Plus de 100 Professionnels de l'Immobilier nous ont maintenant rejoint sur environ 50 départements français ainsi que sur la Suisse. Si vous aussi, vous souhaitez collaborer avec un des leaders du Secteur, contactez-nous sur recrutement@rezoximo.com

www.rezoximo-recrutement.com





REZOXIMO affiche son appartenance au Secteur Immobilier en adhérant à la FIABCI.



REZOXIMO intensifie sa présence sur le Net grâce aux Réseaux Sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur les Sites suivants :



www.rezoximo.ch



REZOXIMO



VIVRE AVEC SON TEMPS



Enfin !!! du nouveau dans l’immobilier avec REZOXIMO.

Un Réseau différent, créé par et pour des Professionnels de l'Immobilier.



REZOXIMO représente la nouvelle Génération de l’Agent Immobilier.



Nos outils de haute technologie associés à une très large connaissance de notre Profession, assurent à nos Clients Vendeurs ou Acquéreurs, un Service de Qualité, des Moyens adaptés à leur Projet et une Ecoute attentive, le tout, dans le plus grand respect de la Législation.



Nous avons implanté notre Siège Social sur la Technopôle d’Archamps (Haute-Savoie), pour son dynamisme, sa situation idéale et pratique dotée d’une sortie d’Autoroute au cœur de la zone, et pour sa proximité immédiate avec Genève et son Aéroport International



REZOXIMO est constitué de Mandataires Indépendants ayant tous une Expérience reconnue dans le Secteur de l’Immobilier et spécialisés dans la Transaction de Villas, d’Appartements, de Terrains, de Commerces et dans la Vente sur Plan...



Notre Communication massive sur Internet, sur le Plan Régional, National et International vous garantira des Millions de Visiteurs mensuels, et ce, jusqu’à la Vente définitive de votre Bien.



Notre présence Nationale est un atout supplémentaire, compte tenu de la mobilité que nous impose aujourd’hui notre parcours Professionnel ou Personnel, ce qui vous permettra de réaliser votre Acquisition dans toutes les Régions de France ainsi qu’à l’International.



Chez REZOXIMO, nous faisons de votre Projet notre Priorité…



Nous RECRUTONS actuellement afin de nous positionner rapidement sur la totalité du territoire National. Vous êtes un Professionnel de l’Immobilier et vous souhaitez profiter de notre Communication Massive sur Internet, de nos Outils très performants et des meilleures conditions du Marché concernant vos Commissions ? Rejoignez nous.



recrutement@rezoximo.com

www.rezoximo.com

www.rezoximo.ch



