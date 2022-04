Je développe un réseau avec une compagnie qui se trouve dans plus de 100 pays.

Un développement aisé par l'intermédiaire de la toile avec un système plus que performant !

Notre marché est la beauté et la santé.

Nos conseillés sont des docteurs de grande renommée dont 1 a reçu un prix Nobel.

Notre entreprise a fait parler d'elle puisqu'elle a reçu un Award pour son développement et elle a atteint en moins de 5 ans, le milliard de chiffre d'affaire !



Mes compétences :

Autonomie

Esprit d'équipe

Vente

Implication

Prise de décision

Management

Communication

Rigueur