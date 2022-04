Nous sommes une société de transport de marchandises de moins et plus de 3T5.

Notre siège sociale se trouve à Saint Pierre Du Perray 91280 et nos véhicules se situent à Villeneuve le roi 94290 près de l'aéroport d'orly,zone Senia,min de Rungis.

Soucieux du travail bien fait,la société Rgl express peut répondre à vos attentes en fournissant un chauffeur et un véhicule adapté à votre activité.



Nous nous tenons à votre disposition pour plus d'informations



Mes compétences :

Transports terrestres

Commissionnaire de transport