Rgn NIJOJKA

Je suis en formation d'Ingénieur en Calcul Mécanique , mes expériences précédentes ont été basé sur l'Electromecanique avec une multitude de compétences. Je fais actuellement du Calculs Mécaniques c'est le dimensionnement mécanique par éléments finis.

Développé en 3 axes majeurs :



le dimensionnement et la validation normative (AFNOR,...);



La modélisation de matériaux (isotropes, composites, élastomères, etc.), de composants (emboutissage, fonderie, etc.) et d’assemblages (cordons de soudure, liaisons vissées, etc.) ;



Et la simulation de comportements : statique, dynamique, vibratoire, thermomécanique, flambement, mécanique de la rupture, etc



Mes compétences :

Calcul Mécanique, Éléments finis , Vibrations, Fat