Rh CONSEILS ET STRATÉGIES

Rh Conseils & Stratégies vous accompagne dans toutes les étapes de la gestion du personnel en vous proposant des solutions sur mesure, adaptées à vos besoins et à vos particularités tout en respectant vos valeurs et votre fonctionnement.



Des consultants experts vous apportent leur expérience ainsi que leurs méthodes et leurs outils. Ils permettent à chaque entreprise de bénéficier de leur regard extérieur et de leur objectivité.



Nous allons à la rencontre de chaque client qui nous contacte afin d’analyser ses besoins et d’établir un pré-diagnostic gratuit et personnalisé.



Nos valeurs:



Écoute: Vous écouter, c’est comprendre vos attentes pour vous conseiller et vous guider.



Adaptabilité: Nous élaborons ensemble la solution la plus adaptée, sur-mesure et évolutive dans un monde du travail en mouvement permanent.



Professionnalisme: Notre expertise est le gage d’un travail de qualité, alliance d’éthique, de réactivité, de respect des engagements et de compétence reconnue.​



Mes compétences :

Consulting RH/ Accompagnement

Recrutement

Gestion Entreprise / Carrières

Bilan professionnel

Formations / IT

Stratégie & Organisation