Chez RH EXPERT OFFICE notre objectif est de fournir des services de qualité dans le domaine pointu et en pleine et régulière évolution des Ressources Humaines et de satisfaire au mieux nos clients.



Nous vous accompagnons, conseillons, participons activement à votre réussite en réel partenariat.



Nous mettons à votre service plus de 15 années d'expérience dans les fonctions RH et administratives pour vous dégager également de missions indispensables mais sans valeur ajoutée réelle pour votre entreprise qui peut ainsi se concentrer sur sa stratégie en maintenant son équilibre professionnel, de personnel ou encore de masse salariale.



De plus en plus d'entreprises s'orientent vers la dématérialisation de missions réalisées par les services supports et y adhèrent car cela leur permet de se concentrer sur leur performance, leur développement.



Que ce soit sur vos projets phares ou sur des missions de courtes durées, appuyez-vous sur nous.



Lancez-vous, nous avez tout à y gagner !

www.rhexpertoffice.com





Mes compétences :

Gestion de projet

Développement des compétences

Comptabilité fournisseurs

Gestion des ressources humaines

Secrétariat

Conciergerie

Marque employeur

Gestion administrative

Recrutement

Audit RH