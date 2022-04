Rh FD CONCEPT

Entreprise en fort développement, jeune, dynamique et riche en idées innovantes sur l’univers de la salle de bain et des recouvrements de sols et murs, nous recherchons à structurer nos équipes pour accompagner notre croissance en France et à l’étranger.



Si vous avez envie de vous impliquer dans des projets ambitieux et de rejoindre une entreprise en plein essor, de participer activement ou directement au développement et la structuration de l’entreprise, nous vous proposons un poste au sein d’une équipe dynamique et évolutive où le sens du client et du service ont une place essentielle.