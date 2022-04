IXANS : Un métier - La gestion des délais.

Nous intervenons pour différentes missions de planification, de suivi d'avancement et d'OPC sur des projets complexes et d'envergure (De 5 à plus de 200 M€) fortement orientés vers les secteurs du bâtiment, de l'industrie, de la construction et des infrastructures.

IXANS, une équipe d'ingénieurs spécialisés à votre service.

IXANS, une croissance continue et maitrisée depuis la création en 2007.

IXANS, implantée à Lyon et Paris pour rayonner sur la France entière.



Dans le cadre de notre développement, nous recherchons sur Lyon et sur Paris un/une :



INGENIEUR PLANIFICATON ETUDES ET TRAVAUX / OPC LYON (H/F)



Interlocuteur immédiat du client et de l'ensemble des intervenants des projets qui vous sont confiés,

vous êtes amené à :



- établir les planifications générale et détaillée de ces opérations,

- assurer le suivi des délais jusqu'à la réception,

- animer des réunions d'avancement et établir les comptes-rendus associés,

- anticiper les problèmes éventuels dans la bonne réalisation du calendrier initial,

- assurer le reporting auprès du chef de projet,

- être proactif au sein de l'équipe.



Ce poste est à même d'offrir de réelles opportunités au sein d'une entreprise en pleine expansion,

intervenant sur des projets de grande envergure, voire complexes.



Ingénieur de formation, idéalement en Génie Civil, vous avez au moins 3 ans d'expérience dans la

planification et la gestion des délais.

Très familier avec le milieu de la construction, vous êtes rigoureux et dynamique, doté d'un bon esprit

de synthèse, avec de très bonnes qualités rédactionnelles.



Maitrise du pack Office et MS Project.

Salaire : selon profil et expérience



Merci d'envoyer vos candidatures à l'adresse suivante : ixans@ixans.fr