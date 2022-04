Rh MASTRAD

Depuis 1994, Mastrad, société française spécialisée dans la conception d’accessoires culinaires, s’emploie à révolutionner le monde de la cuisine en créant « l’Art de l’Utile ».



Du savon d’acier Déos au gant de cuisine en silicone, en passant par les papillotes… Des produits reconnus dans le monde entier autant par le grand-public que par les professionnels.



La recette de son succès : une bonne dose d’utilité, une grosse cuillère d’ergonomie et de qualité et la touche finale, une pincée d’esthétisme ! Une recette préparée, avec soin, par de grand Chefs… designers !



Aujourd’hui, grâce à une équipe soudée et toujours en quête d’innovation, la collection Mastrad s’est enrichie pour rendre votre cuisine plus fonctionnelle, agréable et colorée.



Si vous avez envie de nous rejoindre, alors rendez-vous surArray !