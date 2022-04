Respect, engagement, audace, excellence, fierté, et convivialité : 6 valeurs qui caractérisent les hommes et les femmes de Mecapack.



Une culture commune pour un but commun : être toujours au service de nos clients en leur proposant de nouvelles solutions adaptées à leurs besoins.



Mecapack, c'est un accroissement constant depuis 1947, grâce à l'engagement et le dynamisme de nos équipes.