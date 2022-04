Fortes d’une expérience de bientôt 30 ans, les équipes RH PARTNERS forgent des solutions ajustées aux besoins des entreprises, tant dans la recherche de compétences que dans l’accompagnement des salariés dans leurs orientations professionnelles.



En dialoguant avec des milliers d'individualités, de chefs d'entreprise à la recherche du candidat idéal, de cadres souhaitant évoluer, nous avons appris à trouver ce qu'il y a de meilleur en l'Homme.



En résumé RH PARTNERS c'est :



- 30 agences dont 7 à l'international

- Près de 30 ans d'expérience

- 150 collaborateurs

- 20 000 entretiens par an

- plus de 5000 sociétés qui nous font confiance

- Une certification AFNOR NF Services conseil en recrutement

- Adhérent du Syntec conseil en recrutement

- Adhérent du Syntec conseil en évolution professionnelle



Rh PARTNERS Nord de France, nous vous accompagnons dans vos projets. Notre métier rapprocher l'homme et l'entreprise.



Toute l'équipe de la région Nord dirigée par Patrice LAPLACE et Lurdes-Marie CRESPO vous accordera le meilleur accueil.



Mes compétences :

Recrutement

Outplacement

Coaching

Bilan de compétences

Bilan de carrière

Conseil en ressources humaines

Assesment

Détection des talents et potentiels

Recrutement 2.0

Evaluation de Potentiel et de compétences

Chasse de tête