Rh PETITE ENFANCE

« Petite Enfance RH » est un projet imaginé par Charline Effah, directrice de l’Institut Diadème à Paris, centre de formations liées au monde de la Petite Enfance.



Le but étant de s’adresser aux personnes souhaitant s’orienter dans le domaine de la puériculture, communiquer et transmettre l’actualité des professionnels de la Petite Enfance, sur cette plateforme vous trouverez :



- Des articles rédigés par des spécialistes et professionnels concernant le développement de l’enfant, l’éducation, le handicap…

- Des conseils pour les parents-employeurs qui débutent dans le recrutement d’un professionnel pour prendre soin de leur famille

- Des informations précises sur l’emploi, la formation, la rémunération et la sphère professionnelle du monde de la Petite Enfance.

- Des offres d’emploi et de formation afin de faciliter l’échange et le recrutement d’un professionnel de l’enfance.