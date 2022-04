Rh Plus AUTOMOTIVE

Candidats, envoyez votre candidature spontanée à contact@rhplus-automotive.com, et vous recevrez les offres correspondant à votre profil !



RH+ Automotive est présent en France, en Belgique, au Luxembourg et au Maghreb.



Nos clients sont les importateurs, constructeurs ainsi que les réseaux de distribution et réparation auto, moto, véhicule utilitaire, véhicule industriel et autocar.



Nous proposons à nos clients de les accompagner dans:

-le recrutement

-l’assessment

-le conseil en plan de rémunération

-l’audit RH

-la formation et le coaching

-la définition de la politique RH



Notre action de recrutement s’oriente autour de 5 axes majeurs :

-l’analyse in situ de l’organisation de l’entreprise et de son besoin,

-la détermination du profil opérationnel du candidat souhaité

-la recherche de candidats par annonce ou approche directe

-la sélection et la validation

-l’intégration et l’accompagnement dans sa prise de poste du collaborateur choisi.



Notre raison d’être est la recherche et la mise en place des collaborateurs appropriés, chargés de porter et satisfaire les objectifs opérationnels de notre client.



RH+ Automotive se veut être un partenaire référent des professionnels de l’Automobile, référent par sa valeur ajoutée, son enthousiasme et son humilité.



Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site internet : http://rhplus-automotive.com/ , ou notre blog : http://rhplusauto.wordpress.com/



~Nos partenaires~

O+ Automotive -Array



