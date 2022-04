Mon offre de services en Ressources Humaines répond aux attentes des petites et moyennes entreprises.

Tout en apportant à mes clients une expertise RH reconnue, j’ai à cœur de préserver la simplicité et la flexibilité qui sont la marque de fabrique des PME.

Soucieuse de proposer des solutions personnalisées, nous définissons ensemble le périmètre de mon intervention : quelques heures ou quelques journées, je peux aussi vous accompagner au quotidien.

Enfin et surtout, les améliorations ne valent que si elles sont partagées : documentation, formation, transfert de compétences, mes missions s’inscrivent dans la durée.