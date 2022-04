Je cherche actuellement un poste de travail dans les domaines gestion financière, et administratives. Avec une expérience de plus de 19 ans située au carrefour de la gestion financière, administrative et la gestion des ressources humaines.



Ma polyvalence, mon dynamisme, ma faculté d’adaptation et mon expérience dans la prise en charge de la gestion de planning des dossiers du personnel et l’organisation administrative, constitueront un atout majeur.



Le long de mon expérience, j’ai pu mettre à profit mes capacités de travail avec dynamisme et persévérance qui m’ont permis de progresser dans mes fonctions et mes responsabilités.

Contact:

RHAIEM,SOUFI Sihem

Email:sihemrh@yahoo.fr



Mes compétences :

Comptabilité

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Gestion Financière

Organisation

Organisation administrative

Ressources humaines