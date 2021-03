Rhaouate FAHD (SCAPHANDRIER )

Soudure, découpage, démolition, bétonnage : les travaux quil réalise sont ceux dun chantier de travaux publics classique. Mais il les mène à bien, avec ses équipiers, à plusieurs mètres de profondeur, et pratiquement dans le noir. Passionné de plongée dès son adolescence, : aujourdhui, il parle avec ferveur de ce métier dhomme libre.



Dabord être conscient que plongeur professionnel, nest pas un loisir, mais un métier ! Un métier physique, où il y a des risques et donc des règles à respecter. On ne choisit pas ses plongées, on exécute une mission et le scaphandre est uniquement un moyen pour nous rendre sur notre poste de travail. Pour acquérir les qualités requises dans le métier, il faut du temps, beaucoup dheures passées au fond, dans le noir et le froid.



Mais cest une profession hors norme, passionnante et variée, dhomme libre.