Rhaudian DOHO

Mes qualités naturelles me permettent de créer un climat de confiance et de savoir encourager les gens.

Je suis un bon communicateur, négociateur.

J'ai développé d’excellentes qualités de leadership dans les activités socio culturelles





La mission de MATRANCI S.A est de faire évoluer le commerce international par voie maritime en apportant toute diligence aux acteurs du commerce (chargeurs,armateurs,partenaires) afin de protéger leurs intérêts et de les satisfaire véritablement.



Les moyens dont dispose MATRANCI S.A pour accomplir sa mission sont:

l’affrètement de navires

l'Agence maritime

La manutention

Le transit.





Mes compétences :

Achat

Administration

Comptabilité

entrepreneuriat

Finance

Gestion de projet

Gestion de projet de développement

Immobilier

Organisation

Organisation internationale

Projet immobilier

Technique

Vendre

Vente