Rhavia TAHARDJI

> Née pour écrire, mais sans le savoir, Rhavia est une enfant issue de l’immigration algérienne. En 1948, son père arrive en France pour subvenir aux besoins de sa famille laissée en Algérie.



> Élevée à Behren-Lès-Forbach, dans l’Est de la France, elle devra se battre entre une adolescence déchirée et une scolarité à réussir.



> Issue d’une fratrie de 11 frères et soeurs, révolutionnaire née dans l’âme, elle quitte le domicile familial avec pour seul compagnon de route, un sac à dos, un stylo et quelques feuilles.



> Durant ses pérégrinations, elle rencontre Roger BICHELBERGER, qui l’encourage à écrire son premier roman. La poésie l’obsède. Elle cède à la tentation, et écrit avec une démesure inégalée plusieurs recueils inédits.

> Parallèlement, elle anime des ateliers d’écriture et de poésie dans des quartiers dits sensibles, avec un succès inattendu.



> Pourtant le décès de ses parents en 1998 la plonge dans une dépression profonde. Elle quitte la France en 2000, se réfugie en Syrie puis en Jordanie pendant une longue année, en quête d’un amour spirituel et fascinée par la langue arabe et le pays de Cham.



> Son retour en 2001 sonne le glas. L’apocalypse est proche : sérénité, renaissance, éveil de conscience, Rhavia parvient désormais à transformer sa colère en une créativité exigeante, plus aboutit et structurée, et toujours plus proche de ses engagements.



> Sa rencontre avec Paolo COEHLO sera déterminante : coup de foudre philosophique et spirituel, qui l’anime à agir toujours avec plus de ferveur, de justesse, de droiture, et lui donne la conviction que l’on puisse réussir un jour à réaliser son rêve de vie.



> Elle reprend ses ateliers d’écriture, à la grande joie de ses élèves, tant le monde la réclame.



> Son énergie talentueuse et poétique fait l’unanimité, elle fonde alors l’association SLAM ATTITUDE et répand le slam dans tout le bassin lorrain.



> Son secret : elle donne la parole à ceux qui ne l’ont pas, à ceux qui ne l’ont jamais prise, à ceux à qui on ne l’a Jamais donnée !

> Nancy continue à la soutenir et la reconnaît comme « la Reine du Slam ».



> Entre BRAHMS et MOZART, FERRE et BREL, BARBARA et FERRAT, elle recrée son univers, fustige les conventions, s’aliène dans une fougue sans limite où l’écriture s’inscrit comme son seul exutoire.



> Sa rencontre avec Alain BASHUNG ou Richard BOHRINGER est décisive quant à sa carrière, car Rhavia ne s’arrête pas là, et va jusqu’au bout de ses rêves en accouchant de l’album « CALAME » fin 2009 : « seule une plume inspirée de l’encrier divin à la faculté de nourrir les âmes assoiffées de connaissance et d’amour » soulignera le grand BASHUNG !



> Un album phare lucide et explosif, une originalité universelle à fleur de peau où l’amour est scandé inlassablement à l’unisson d’une allégresse orientale maîtrisée.

> Le reste est dit dans l’album dans un crescendo de souffle poétique époustouflant.



> L’interprète ici se fait l’auteure de la vaste tragédie humaine dénoncée dans une vision kaléidoscopique aux mille visages. De la pierre brute jaillit un diamant, celui de la vie bien sur et bien au delà des mots et d’elle même dans une évanescence lyrique et spirituelle elle s’évanouit afin de laisser place au silence et à son écho sacré.



> Rhavia TAHARDJI est résolument une grande dame, doux euphémisme ...



Sa seule Attache : la liberté. Celle d’Aimer et de Donner.





Biographie par Valérie CROY



