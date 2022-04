Rhenet LAMAH

Je suis un Consultant indépendant en communication ,expert dans la conception,l’élaboration et le suivi de tout projet de communication pour tout type d'organisation.



Je travaille avec différents corps de métiers : graphistes, photographes, informaticiens, journalistes, imprimeurs…, aussi bien dans le secteur associatif, institutionnel que privé pour imaginer, concevoir et réaliser pour vous des outils de communication conformes au marché et à vos besoins.





Mes Conseils en démarches commercial consiste à donner à mes clients de la visibilité dans leurs démarches de développement commercial. Le principe étant de définir leur stratégie marketing et de structurer leur prospection commerciale, ainsi que leur communication.



rlamah@consultant.com (+225) 07 26 79 80



Mes compétences :

BNI

Commercial

Communication

Conseil

Conseil marketing

Marketing

NIS

Politique

RTI

Réseaux sociaux

Rédaction

Community management

Gestion de projet