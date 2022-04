CURRICULUM VITAE



NOM : Gbogblenou Gbêdomèdji Déogratias Rhétice

PROFESSION : Communicant, plus de 10 ans d’expérience

NATIONALITE : Béninoise

CONTACTS : Tél. +229 66 66 81 81 / 97 87 81 55 /66 77 58 14

COURRIELS : deoretis@gmail.com

RESUME DE NOS QUALIFICATIONS_____________________________________________________



Journaliste de formation et Conseil en Communication de Profession, Rhétice GBOGBLENOU, né le 09 septembre 1974 est titulaire d’une Maîtrise en Sciences du Langage et de la Communication et d’un Master en Communication et Marketing avec une Spécialité en Communication institutionnelle et de Crise. Il totalise plus de dix années d’expériences en Communication Corporate et en journalisme. Précédemment Assistant du Directeur de la Communication et de la Documentation du Programme américain dénommé Millennium Challenge Account, MCA-Bénin, il a travaillé pendant trois ans pour la visibilité des sous Projets ‘’Accès à la Justice’’, ‘’Accès aux Marchés’’ et ‘’Accès aux Services Financiers’’ et ‘’Accès au Foncier’’ qui a fondamentalement œuvre pour la sécurisation foncière, gage de tout développement agricole au Benin.

M. Rhétice Gbogblénou a également dirigé pendant deux ans, le Service d’Information et de Communication de la Délégation à l’Aménagement du Territoire (DAT) au Bénin, une institution sous tutelle du Ministère de la Décentralisation qui œuvre pour une occupation rationnelle de l’espace et une meilleure structuration des espaces ruraux et urbains; Rhetice Gbogblenou a été régulièrement consulté pour la réalisation des productions éditoriales au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et au Programme des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) de 2004 à 2008. Il a passé sept années à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC)-Bénin en qualité d’Analyste chargé de l’étude des productions des médias béninois. Il a été aussi Membre de la ‘’Commission des Relations Publiques et de la Communication’’ (CRPC) du Réseau Africain des Instances de Régulation de la Communication (RIARC) dont le siège est à Cotonou en République du Benin. Depuis octobre 2013, M. Gbogblenou est le Spécialiste en communication pour le Bénin et le Togo de l’entreprise West African Gas Company, (Gazoduc de l’Afrique de l’Ouest) basée Au Ghana, une Multinationale qui a construit sa notoriété sur le transport en toute sécurité du gaz naturel depuis le Nigeria jusqu’au Ghana via le Bénin et le Togo. Il justifie d’une solide expérience sous régionale en termes de technique media et stratégies de communication. Enfin Rhetice Gbogblenou parle couramment français et est locuteur anglais moyen.



________________________________________________________________________________





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Consolidations

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator