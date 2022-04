Rhian HOUEL

D'origine galloise, je suis venue en France pour un an il y a 18 ans...



Depuis je fais de la traduction d'abord pendant 9 ans au sein du service de traduction financière d'Exane BNP Paribas et aujourd'hui, comme traductrice indépendante.



Au travers de ma société, DH Traduction, je me charge des traductions, des relectures de documents français en anglais et de l'édition de textes écrits en anglais.



Je suis spécialisée dans les domaines financiers et propose des traductions de haute qualité pour des documents courts (moins de 1000 mots) mais également des documents de taille plus importantes (tel que des études financières, compte rendu d'activité et documents de synthèse).



Je m'occupe aussi de traduction et de l'édition de textes plus généralistes.



Je suis membre de la Chartered Institute of Linguists (MCIL), association internationale reconnue, réunissant des professionnels expérimentés en langues.



Mes compétences :

Anglais

bourse

Economie

Édition

Finance

Relecture

Traduction