Rhina BARDI

•Vingt-cinq ans d’expérience internationale au sein d´une grande entreprise multinationale, d´un établissement d'enseignement international et en tant qu´entrepreneur

•Solide expérience dans le développement et la mise en œuvre d'un plan commercial régional, en l´adaptant à l’offre de service, à la philosophie de l'institution, et aux besoins de la communauté

•Supervision et exécution de projets, soit directement, soit par la gestion d´équipes

•Capable d´implémenter les règles définies par un groupe, et, aussi de créer une stratégie et des objectifs pour une équipe

•Une approche innovatrice et pragmatique pour gérer, développer et transformer les entreprises à travers la mise au point de stratégies spécifiques.

•Gestion de budget, visant l´amélioration constante de coûts grâce à la création de liens commerciaux avec des partenaires fournisseurs et clients



Mes compétences :

Entreprenariat

Management international

International business development

Business management

Stratégie commerciale

Gestion d'équipe