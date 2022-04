Rhino JEAN

J'ai découvert le web marketing grâce à mon poste de Rédacteur/Référenceur chez Boite2.com. Ce premier pas dans le domaine du web aurait été impossible sans la volonté et la persévérance.



Ayant ensuite approfondi mes connaissances dans le milieu du SEO en travaillant comme consultant pour des clients particuliers, j'ai pu me faire une idée de la réalité du monde impitoyable du web.



J'ai aussi eu l'opportunité de travailler pour de grands compte, surtout dans le secteur du voyage. Cette expérience professionnelle m'a par ailleurs permis de me spécialiser sur l'optimisation off-site tout en travaillant sur l'ensemble des leviers du SEO.



Toujours dans le but de me surpasser, j'ai décidé de rejoindre dernièrement le Groupe Virtuology, toujours dans le domaine du webmarketing.



Mes compétences :

Développement web

Rédaction web

Télécommunications

Community management

SEO

Webmarketing

Gestion de projet

Blogging