Je suis orthophoniste diplômée d'état, je travaille actuellement à Fès. En tant d'orthophoniste, je prends en charge les troubles du langage oral et écrit chez l'enfant et l'adulte, un retard du langage dans le cadre d'un Handicap, la dyslexie dysorthographie, la surdité, les troubles de la voix, trouble du langage lié aux atteintes neurologiques, et les maladies génétiques et neurodégénératives.