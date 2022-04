Rhita ZOUAOUI

Jeune femme rigoureuse, curieuse et motivée.



J'ai commencer mon parcours universitaire par un Bachelor en Management à l'Université Internationale de Rabat.

Durant ces trois ans, j'ai connu mes première expériences professionnelles, certes différentes les unes des autres, mais très constructives et enrichissantes.

J'ai pu entre autre comprendre, et pratiquer le processus et les différentes étapes dans la logistique événementielle, de la prise en contact avec le client pour comprendre son besoin , en passant par le choix des prestataires et fournisseurs afin de venir à bout de l'événement et à sa réussite.

J'ai aussi travailler au sein du Port Tanger Med au sein de la filiale TMPA (Tanger Med Port Authority) qui est chargée de la gestion portuaire.

Ma mission était de proposer des mesures correctives qui aideraient à augmenter l'exploitation des différents terminaux du Port.

Dotée d'un bon relationnel, je suis dans mon élément dans le travail en groupe, dans le gestion des équipes.

Aujourd'hui étudiante en Master 1 programme Master Grande école, je souhaiterais continuer dans le domaine de la Supply Chain et achats.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Accueil des clients

Gestion des stocks

Leadership

Travail en équipe

Microsoft Office

Animation d'équipe

Evénementiel

Négociation commerciale

Mac OS

Chant

Communication