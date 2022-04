Rhizlane BENACHIR

Consultante experte dans le domaine de la promotion de l’égalité et le droit des femmes au Maroc, depuis plus de 20 ans. compétences requises: Analyse de situation/diagnostic, Direction de projets/Programmes, Développement, Accompagnement dans la création et coordination de réseaux, développement de stratégies, suivi/évaluation, Formation et renforcement des capacités des acteurs institutionnels et ONGs, Intégration du genre, plaidoyer, recherche scientifique, recherche-action, levée de fonds. Diplômée en Administration Economique et Social à Paris Université Nanterre, plusieurs formations dans le cadre du renforcement de ses capacités personnelles, les principales : Stratégies et outils pour la transversalité du genre dans les politiques et l'action de pouvoirs publics; Formation sur l’Approche Neurocognitive et Comportementale : « Comprendre les mécanismes cérébraux et leur impact sur nos prises de décisions et nos comportementaux » ; Formation des Formateurs : Cycle de Management et Communication ; Formation Référentiels des Compétences et système de suivi et d’Evaluation. Membre fondatrice, ancienne présidente, actuellement vice presidente de Jossourffm, membre du bureau de X Lance, association regroupant des consultants, Directeur/associée du Cabinet consulting “Cap Humain Consulting”, cabinet ayant pour missions la gestion des Ressources Humaines, études, dignostics, suivi et évaluation, le renforcement des capacités et le développement des acteurs institutionnels et ONGs.

Compétences professionnelles, Responsable de la Coopération Internationale auprès de la Direction de l’Agence de Développement Social ; missions multiples notamment la mise en place politique de cooperation ADS, le suivi et la supervision des projets internationaux, le suivi des politiques migratoires au Maroc;

Responsable des Ressources Humaines, mise en place d’une entité nouvelle dédiée aux ressources humaines, et développement de ce secteur par la réalisation d’études et d’outils : Étude et conseil en matière d’organisation et de gestion des ressources humaines ; étude du cadre institutionnel de la gestion des ressources humaines de l’ADS ; élaboration du manuel des procédures de gestion des ressources humaines et formation interne, mise à niveau de la gestion administrative du personnel, mise en place de processus et d’outils de recrutement, définition des missions du service des RH et de ses procédures de recrutement, définition et mise en œuvre d’un programme d’intégration des nouvelles recrues, mise en place de l‘ingénierie de formation continue, élaboration d’un référentiel des emplois et des competences, mise en place d’un système suivi/evaluation ADS, système de communication interne, suivi des négociations avec le syndicat....



Mes compétences :

Formation