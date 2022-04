Berrahma Rhizlane

Ain Serrak Hay salam B1

Tél. 06 67 96 61 75

rhizlane.berrahma@gmail.com









A l’attention du DRH









Objet : demande d’emploi spontanée











Madame, Monsieur,



Titulaire d’un diplôme en informatique récemment acquit et riche d’une longue expérience en enseignement, je suis à la recherche d’un emploi, idéalement dans le domaine de la gestion administrative et financière et je reste, toutefois, ouverte à toutes autre proposition en adéquation avec mon profil.



Votre société fait partie des sociétés les plus dynamiques, c’est ce qui motive ma candidature et je me permets donc, de vous adresser ma demande d’emploi spontanée.



Mes expériences antérieures, notamment dans le domaine de la gestion administrative au sein de différents établissements, m’ont permis d’acquérir des compétences réelles, d’enrichir mes acquits théoriques en les pratiquant sur le terrain et sur les outils informatiques appropriés, tel que Excel, Word, PowerPoint et autres. J’ai aussi appris à travailler en équipe et de développer le sens de la communication et du contact humain.



Je suis motivée à m’engager pleinement dans le poste que vous pourriez me proposer, je suis soucieuse de m’adapter rapidement et persuadée d’apporter toutes mes qualités et mes compétences pour le bon fonctionnement de votre société.



Restant à votre disposition pour un éventuel entretien, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.













Rhizlane Berrahma