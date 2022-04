Rhoda MORENCY

Au cours de mes précédentes expériences professionnelles, j’ai eu la chance d’assumer plusieurs rôles au sein de différentes entreprises. Cela m’a permis de me perfectionner à la fois dans des responsabilités de gestionnaire senior de projet, de spécialiste en gestion du changement, de coordonnatrice d’équipes projet multidisciplinaires et d’architecte intégrateur (multi plateformes technologiques).

Maîtrisant parfaitement les logiciels de planification et les outils de soutien tels les tableaux de bord, je suis rodée à trouver des solutions aux enjeux de gestion courants. Je suis également capable de faire le lien entre la gestion d’un projet et la gestion du changement pour évaluer les impacts lors de la planification. J’apprécie tout particulièrement le contact avec la haute direction pour la mise en place de nouveaux processus, d’implantation d’un bureau de projet et d’architecture d’entreprise. Enthousiaste et dotée d’un excellent relationnel, je suis consciente que je peux contribuer à donner une image positive de votre entreprise auprès de ses clients. L’écoute, l’humour, le leadership, les compétences et les capacités d’adaptation et d’implication démontrées lors de mes précédents mandats sont, pour moi, des qualités indispensables dans ce métier et m’ont permis d’évoluer dans différentes fonctions.





Mes compétences :

Gestion de projets

Architecture d'entreprise

Gestion du changement

Gestion des actifs informatiques

Coordination d'équipes

Tableau de bord

Architecture

Planification