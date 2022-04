Rhodney BLIRANDO

Je suis actuellement en poste en tant que technicien de production au sein du LFB (Laboratoire Français de Biomédicaments).

Je vise essentielement un poste d'encadement d'équipe en laboratoire ou production; cependant j'étudie toutes les opportunités indifférement.



J'ai étudier à l'Université des Antilles et de la Guyane, en Licence professionnelle industries chimique et pharmaceutiques: Analyses et Controles.

Je dispose aussi d'un BTS Chimie et d'un Bac Sciences techniques de laboratoire.

J'ai acquis au cours de mes études quelques expériences professionnelle qui m’amènent à dire que mes atouts sont ma polyvalence, mes capacités d'adaptation, et mon sérieux.



Mes compétences :

Initiative

Polyvalence

Management