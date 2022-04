Rhold PELAGE

15 ans d'expérience dans le domaine informatique , je suis pret à relever de nouveaux défis professionnels!!!





Passionné par mon métier, je suis un pragmatique qui a l'esprit du service et le sens de l'écoute. De nature curieux et autonome je suis ouvert à toute proposition de collaboration qui me permettra de faire évoluer ma carrière en France ou à l'international...merci de faire suivre



Domaines de compétences :



Matériels PC et Serveurs INTEL

Systèmes Windows 3.11 Windows 9x, Windows NT 4.0 server, Windows 2000 Pro, Windows 2000 Server, Windows XP Pro Novell Netware 3 & 4

Langages Bourne Shel, Khorn Shell, SQL, SQL PLUS, HTML

Réseau LAN : Ethernet, Protocoles (TCP/IP, IPX/SPX), Services ( DHCP, DNS, WINS ),

Messagerie Client Lotus Notes 4.5 et 4.6,

SGBD Oracle 8x/9x,

Outils PcAnywhere ,Asset Manager, Crystal report, EARS, Hyena, Damware, Arcserve IT 6.X, (Backstore Windows 2003), SNA server



Mes compétences :

Administrateur réseaux