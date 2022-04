Rhonalp Auto SUZUKI - SUBARU

Notre équipe est heureuse de vous recevoir pour vous faire découvrir et essayer toutes les nouveautés des gammes SUZUKI et SUBARU. Professionnels et passionnés nous restons à votre écoute et prendrons en compte vos envies, vos besoins et vos exigences. Avec nos partenaires SUZUKI et SUBARU Finance nous proposons plusieurs formules de financements et de locations adaptées à votre budget.



Neuf :

Choisissez le modèle de véhicule de votre choix avec les configurateurs Suzuki ou Subaru accessibles directement sur notre site. Toute notre gamme de véhicules neufs est garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre. Contactez nous pour programmer un essai de votre nouveau véhicule à la concession du lundi au samedi.



Occasion :

Découvrez nos véhicules d'Occasion toutes marques révisés et garantis de 3 à 24 mois. Bénéficier de notre expérience pour l'estimation du prix de reprise ou de rachat de votre véhicule.



Les Bonnes affaires :

Nous proposons régulièrement des promotions sur certains véhicules d'occasion. Allez voir régulièrement cette rubrique vous y trouverez peut être votre future voiture !



Atelier :

Pour l'entretien, la réparation mécanique et carrosserie de votre véhicule toute marques, notre équipe de professionnels, expérimentée et formée est à votre disposition depuis 2001. Notre magasin de pièces détachées et pneumatiques est ouvert du lundi au vendredi pour les professionnels et les particuliers.



