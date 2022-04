Rhonda WEISS

Disponible sur Paris intramuros, Région Parisienne et possibilités de partenariat dans toute la France.

Spécialiste du XVIII arrondissement et de ses spécificités.

Le XVIIIème arrondissement, dominé par Montmartre, jadis « Le Mont des Martyrs », avec son Sacré Coeur darchitecture Romano-Byzantine, offre une cadre de vie unique sur Paris. A la fois cosmopolite et villageois, avec ses quartiers aussi variés que ses habitants, vous êtes sûrs de trouver votre place.

Habitant moi-même le secteur, bilingue Anglais-Français et presque deux décennies de métier derrière moi, je me mets à votre disposition pour vous accompagner dans tous vos projets immobiliers. Vous êtes Vendeur, Bailleur, acquéreur, primo-accédant ou investisseur, contactez-moi afin de peaufiner vos projets, et les mener à bien dans les meilleures conditions.

Je suis à votre écoute.