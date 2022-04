Rhône-Alpes ALTERNANCE

Alternance Rhône-Alpes, centre de formation spécialisé dans le domaine du commerce.

Propose différents BTS en alternance :

BTS NDRC ( Négociation et Digitalisation de la Relation Client )

BTS GPME ( Gestion de la Petite et Moyenne Entreprise )

BTS MCO ( Management Commercial Opérationnel )



Toutes ses formations sont en contrat de professionnalisation pour une durée de 18 à 24 mois et rémunéré en fonction de l'âge et du diplôme obtenu.