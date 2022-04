Rhône - Alpes Et Bourgogne GROUPE DESCOURS CABAUD

Acteurs clés de notre réussite, nos collaborateurs, en majorité des commerciaux, apportent leurs conseils et leurs expertises techniques très régulièrement. Cette proximité commerciale permet d’adapter au mieux les solutions proposées en réponse aux attentes de nos clients professionnels, et de construire un partenariat pérenne basé sur l’écoute et la confiance.



Rejoindre Descours & Cabaud, c’est rejoindre un vrai réseau, où chacun est animé par une même passion du métier et partage le sens du client.



Le maillage territorial de notre réseau et la grande diversité des métiers proposés ouvrent de nombreuses perspectives d’évolution vers des postes à responsabilité ou au sein d’autres filiales du Groupe, en France comme à l’international.